О сервисе

"Глаз Бога" для многих этот термин звучит устрашающе и загадочно. Но на самом деле это название одного из самых продвинутых поисковых движков в интернете. А что он умеет? Все просто – позволяет найти всю информацию, которая когда-либо была опубликована о конкретном человеке в интернете. Ну что, звучит круто, не правда ли?

Как работает Глаз Бога?

«Глаз Бога» — использует алгоритмы, которые сканируют интернет и собирают информацию о людях. Она использует различные источники информации, такие как социальные сети, блоги, форумы, новости и т. д. После этого система индексирует информацию и делает ее доступной для поиска.

Для того чтобы найти информацию о человеке, нужно ввести его имя и фамилию в поисковую строку. Система выдаст список всех источников информации, где была найдена информация об этом человеке. Кроме того, можно использовать дополнительные параметры для уточнения поиска, такие как место работы, город проживания и т. д.

Но это еще не все. Бот умеет находить человека по фотографии его лица. Да, вы не ослышались! Теперь уже достаточно просто загрузить фото в поисковик и получить результаты поиска в виде профилей в социальных сетях, фотоальбомов и прочих местах, где встречается этот человек.

Как защитить свою информацию?

Если вы не хотите, чтобы ваша личная информация была доступна через систему "Глаз Бога", есть несколько способов защитить свою конфиденциальность.

1. Не публикуйте личную информацию в интернете. Это может быть, например, номер телефона, адрес электронной почты, номер паспорта и т. д.

2. Используйте настройки приватности в социальных сетях. Настройки приватности могут помочь скрыть вашу личную информацию от посторонних пользователей.

3. Удалите устаревшую информацию о себе из интернета. Если вы уже опубликовали информацию о себе в интернете, но теперь хотите ее удалить, свяжитесь с администрацией сайта, где была опубликована эта информация.

Когда еще можно использовать Глаз Бога?

Например, он может помочь работодателям проверить резюме кандидатов на работу, чтобы убедиться в их профессиональной репутации. Также он может быть полезен для родителей, которые хотят узнать, что их дети делают в интернете.

Система "Глаз Бога" может быть полезным инструментом для тех, кто хочет найти информацию о людях в интернете. Однако, необходимо помнить, что публичная информация о человеке может быть использована не только в добрых целях. Поэтому стоит следить за своей конфиденциальностью и бережно относиться к своей личной информации.

Как запустить бот и начать пользоваться

Запуск бота не занимает много времени. Этапы запуска стандартные:

— Перейти в Телеграмм-бот «Глаз Бога», написать «/start» для запуска.

— Изучить форматы запросов в боте.

— Отправить нужный запрос и получить информацию за считанные секунды.